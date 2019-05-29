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İzmit'te darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp eden biri kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp eden biri kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bülent T. (27) daha önce tanıştığı S.D. (24) isimli kadın ile İzmit Otogarı'nda buluştu. Otele doğru yürümeye başlayan ikiliyi H.E. (27) arkadan takip etmeye başladı. Yürüyerek otel önüne gelen ikiliyi takip eden H.E.'nin işaret vermesinin ardından plakası belirlenemeyen otomobil otel önüne geldi. S.T. (28), M.Y.T. (26), H.E. (27), Y.İ.E. (26) isimli şahıslar ve S.D. isimli kadın tarafından Bülent T. zorla gelen otomobile bindirildi. Arabanın içinde darp edilen Bülent T.'nin üzerinden para çıkmayınca şüpheliler yaklaşık 2 bin değerindeki telefonunu gasp edip şahsı serbest bıraktı. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri güvenlik kameralarından tespit etti. İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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