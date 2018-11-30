İzmit'te denetimler yapıldı, sokaklar temizlendi

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimlerde hijyen, tezgahlarda satılan balıkların boyları ve tazeliği kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan Zabıta ekipleri, kurallara uyan balıkçı esnafına teşekkür etti. Denetimlerin sık sık tekrarlanacağı kaydedildi.

Zabıta ekipleri, rutin kontrollerinin yanı sıra semt pazarında kaybolan eşyalarla ilgili de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Rutin kontroller esnasında kayıp bir kredi kartı bulan zabıta ekipleri anons sistemiyle kartın sahibi Hasibe Dinç isimli vatandaşa ulaştılar. Kaybolan kredi kartını zabıta ekiplerinden teslim alan Dinç, ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan sonbaharın etkisiyle birlikte İzmit'te yaprak temizliğine de ağırlık veriliyor. Özellikle şehir merkezinde ağaçların yaprak dökmesiyle birlikte ortaya çıkan olumsuzluğun önüne geçebilmek için yaprak temizleme çalışmaları da hız kazandı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yürüyüş Yolu başta olmak üzere parklardaki, yol kenarlarındaki ağaçların yapraklarından kaynaklı görsel kirliliğe karşı yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Yetkililer, "Yaprak temizleme çalışmasını hem insan gücüyle hem de vakumlu araçlar yardımıyla yapıyoruz. Çalışmayı ağaçlar bütün yapraklarını dökünceye kadar sürdüreceğiz” dediler.