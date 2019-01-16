İzmit'te dilenciler azalıyor

Duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenenlerin sayısında önemli bir düşüş odluğunu belirten İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri “Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmamız sonucunda sokaklardaki dilencilerde önemli bir azalma oldu. 2016 yılında 3 bin 311, 2017 yılında 2 bin 866 dilenciye müdahale edilirken bu sayı 2018 yılında bin 699 oldu. 2016 yılında 193, 2017 yılında 149, 2018 yılında da 137 dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem yapıldı. Hedefimiz İzmit'in sokaklarında tek bir dilenci bırakmamaktır” dediler.

Yetkililer, dilencilere karşı en etkili yolun bu kişilere acıyıp ta para vermemekten geçtiğini de hatırlatarak, “Bizler bu kişilerle ne kadar mücadele etsek de sorunun nihai çözümü dilencilere para vermemektir. Devletimiz ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımı yapıyor. Gerçek ihtiyaç sahipleri sokaklara çıkıp kendilerini acındırarak para toplamıyorlar. Dilenenlerin tamamına yakını duygu sömürüsü yaparak bu işi meslek haline getirenlerdir. Vatandaşlar ne zaman ki bunlara acıyıp para vermeyi keserlerse sorunda tamamen ortadan kalkacaktır” şeklinde uyarılarda bulundular.