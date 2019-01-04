İzmit'te dur durak yok

İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Fatih Mahallesi'ne yeni bir park yapılıyor. Fatih Mahallesi Cebir Koleji yanında yaklaşık bin 900 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta olan park çok işlevli olacak. Çalışmaların devam ettiği ve bir ay içinde hizmete girmesi beklenen parkta çocuk oyun alanı, dinlenme alanı, yürüyüş yolu, basketbol sahası ile kondisyon alanı bulunacak. Park alanında halen sert zemin çalışmaları ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor.