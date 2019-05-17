İzmit'te “E-Sports” konuşuldu

İzmit Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen “E-Sports Farkındalık Ve Tanıtım Semineri”nde Kocaeli'de e-sporun büyük ilgi gördüğü vurgulandı.

İzmit Belediyesi'nin e-spora yönelik destekleri sürüyor. Bu kapsamda Kocaeli E-Sports Kulübü tarafından, İzmit Belediyesi'nin desteği ile E-Sports Farkındalık Ve Tanıtım” adı altında bir seminer düzenlendi . Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer yaklaşık 5 saat sürdü. Hakan İşlek, Doğukan Karasakal, Fersun Çelikiş, Mehmet Berke, Evrim Günay, Ahsen Yıldırım, Damla Çağlayan, Furkan Özen, Cemal Sevindik, Ayberk Yazıcıoğlu isimli sporcuların konuşmacı olarak katıldığı seminerde “E-spor nedir”, “Belediyelerin e-sporun gelişimindeki rolü nedir”, “Profesyonel e-spor için gerekli yeterlilikler nelerdir” gibi farklı konularda katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Seminerde konuşan Kocaeli E-Sports Külüp Başkanı Yiğit Kıvanç Karabay, globalleşen dünyada e-sporun bir trend olduğunu ve Kocaeli'de de büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu etkinlik için destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.