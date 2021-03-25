İzmit'te ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Çarşamba gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, günün erken saatlerinde İzmit'in yüksek kesimlerini beyaza büründürdü. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından tüm hazırlıklarını yapan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri, gece yarısından itibaren çalışmalara başladı. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için aralıksız çalışan karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Öte yandan, hasta almaya giderken Tepeköy Mahallesi 185. Ada'da yolda kalan hasta nakil aracına, karla mücadele eden İzmit Belediyesi ekipleri müdahale etti. İzmit Belediyesi ekiplerinin desteğiyle yeniden yola çıkan ambulans hastaya ulaşabildi.