İzmit'te en tatlı etkinlik başladı

KOCAELİ (İHA) – ? İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin ortaklığında düzenlenen “Bal Günleri” İzmit Belediye Meydanı'nda başladı.

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin ortaklığında düzenlenen “Bal Günleri” İzmit Belediye Meydanı'nda başladı. 3 gün boyunca devam edecek etkinliğin açılışına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cafer Kaba, Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, 20'den fazla birlik üyesi bal üreticisi ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit elbette ki sadece sanayi kenti değil. İzmitimiz'in daha nice kaynakları var. Bununda en güzel örneklerinden birini Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği stantlarımızda görüyoruz. Üretim önemli, bugün bu ülke ekonomik kriz yaşıyorsa üretimde geri düştüğümüz içindir. Biz o yüzden bütün üretici birliklerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi bugün olduğu gibi bal üretimidir” dedi.

Hürriyet, “Bal üretimi oldukça önemlidir. Biz de destek olmak amacıyla vatandaşımız ve üreticimizi buluşturmak istedik. 3 gün boyunca belediyemizin önünde devam edecek İzmit Bal Günleri'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bizde bundan sonra özellikle üretici birliklerinden alışveriş yapmak, direkt tarladan ve üreticiden almak için ciddi bir politika gerçekleştiriyoruz. Tüm üreticilerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Ardından konuşan Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ise, “Kocaeli Arıcılar Birliği olarak 600 aktif üyemiz ile birlikte 12 ilçede çalışmaktayız. İzmit Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlikteki amacımız üretici ve tüketici ile buluşturmaktır. Biz diyoruz ki balı aracıdan değil arıcıdan yiyin. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e İzmit'in en kalabalık yerini bizlere tahsis ettikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cafer Kaba, “Bal üretiminde dünya ikinci olan bir ülkedeyiz biz. Kanada'da gerçekleşen dünya arıcılık kongresinde Türkiye'nin balları kalite konusunda dünya birincisi seçildi. Bu da bizim gururumuzdur. Ben Düzce'den belediyeden destek alamıyorum. Fakat İzmit Belediyesi arıcılara büyük önem veriyor. Bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.