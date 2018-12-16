İzmit'te engelli dostu park açıldı

İzmit Belediyesinin engelli çocuklar için özel oyun grubunun da yer aldığı Terzibayırı Mahallesi'ndeki Sarmaşık Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Müftüsü Süleyman Küçük, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları yöneticileri, muhtarlar ile mahalle sakinleri katıldı. Parkın açılışında konuşan Başkan Doğan İzmit'e bir park daha kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek, “Parklar hepimize mutluluk veren, her yaştan insanımızın güzel vakit geçirmesini sağlayan yerlerdir. 10 yılda şehrimize 500'ün üzerinde park kazandırdık. Gölkay Park, Ekopark, Cephanelik Mesire Alanı bu dönemin en büyük eserlerindendir. Kınalı Asker Parkı, Yahya Kaptan, Sarıkamış Şehitleri Anıt Parkı, Malazgirt Açık Hava Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı gibi birçok temalı parkımızı şehrimize kazandırdık. Sizleri seviyoruz ve sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu görevlerin en güzel yanı hoş bir seda bırakmaktır. Parkımız çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Parkın açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştiren Başkan Doğan onlara top hediye etti. Terzibayırı ile Çukurbağ mahallelerinin kesişme noktasındaki Sarmaşık Parkı 2 bin 169 metrekarelik bir alan üzerine yapıldı. Parkın içerisinde çocuk oyun alanları, kondisyon aletleri, pergolalar, oturma alanlarıyla engelli çocuklar için özel oyun grubu yer alıyor.