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İzmit'te fırınlara sıkı denetim

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit’te bulunan ekmek fırınlarına denetim yapıldı.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit'te bulunan ekmek fırınlarına denetim yapıldı.


İzmit Belediyesi, halk sağlığını ve vatandaşın hakkını korumak için denetimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yetkilileri tarafından İzmit'te bulunan ekmek fırınlarını denetlendi. Denetimlerde hijyen kuralları, ekmek gramajları, fiyat tarifesi, genel temizlik ve benzeri hususlar kontrol edildi. Yapılan denetimlerde fırınların genel durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Hijyen, temizlik ve ekmek gramajları konusunda oldukça hassas olduklarını ifade eden belediye yetkilileri, “Denetimlerimiz kentin dört bir yanında 24 saat boyunca devam edecektir. Yapılan denetimlerde esnaflara ekmek satarken eldiven giymelerini, ekmeklerini kapalı dolaplarda bulundurmalarını ve hijyene büyük önem vermelerini hatırlatıyoruz” dedi.


Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamasının kendilerini mutlu ettiğini belirten belediye yetkililer, “İzmitli esnafların duyarlılığı bizleri memnun etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ekmek ve ekmek ürünleri tüketmesini sağlamak için denetimlere devam edilecektir” diye belirttiler.

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