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İzmit'te fırtınada devrilen ağaçlara anında müdahale

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından fırtınanın etkisi ile devrilen ağaçlar anında kaldırıldı.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri önceki gece yağışlı ve fırtınalı havanın etkisiyle devrilen ağaçları yerinden kaldırıyor. Bu kapsamda Topçular Mahallesi Şeref Meydanı'nda ve Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak üzerinde bulunan yağışlı ve fırtınalı havanın etkisiyle devrilen ağaçlara anında müdahalede bulundu. Ekipler devrilen ağaçları yerinden kaldırırken bölgede oluşan görüntü kirliliğini de yaptıkları çalışmalarla ortadan kaldırdı.

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