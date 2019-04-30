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İzmit'te Göbeklitepe sergisi açıldı

İzmit’te Göpeklitepe buluntularından alınan ilhamla hazırlanan karma heykel sergisi açıldı.

İzmit'te Göpeklitepe buluntularından alınan ilhamla hazırlanan karma heykel sergisi açıldı.


Metafot Sanat Derneği sanatçılarının UNESCO tarafından Dünya Mirasları Kalıcı Listesine alınan Göbeklitepe buluntularından ilham alınarak hazırlanan sergi Cumhuriyet Çocuk Parkı'ndaki Sanat Galerisi'nde 4 Mayıs tarihine kadar açık kalacak. Serginin açılışına İzmit Belediye Başkanı Vekili Dilek Yalçın, Metafor Sanat Derneği Başkanı Yasemin Demirel, Art Nicomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç ile sanatseverler katıldı. Serginin açılışında Belediye Başkanı vekili Dilek Yalçın, “Sanatsal etkinlikleri her zaman destekçisi olacağız. Çok güzel eserler yapan sanatçıları kutluyorum” dedi.

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