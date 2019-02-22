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İzmit'te görüntü kirliliğine yer yok

İzmit’te kurulan pazarlarda gün sonunda oluşan görüntü kirliliği, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yerini temiz görüntülere bırakıyor.

İzmit'te kurulan pazarlarda gün sonunda oluşan görüntü kirliliği, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yerini temiz görüntülere bırakıyor.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te kurulan her pazar sonrası oluşan çevre ve görüntü kirliliğini gece boyunca yapılan çalışmamalarla ortadan kaldırıyor. Daha temiz İzmit sloganıyla pazar yerlerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten belediyenin temizlik işleri yetkilileri, “Şehrimizde hizmet veren pazarlarımızda gün sonunda yoğun çöp oluşmaktadır. Ertesi gün vatandaşlarımızın oluşan görüntü kirliliğine maruz kalmaması için gece boyunca çalışmaları yürütmekteyiz. Süpürge araçları ve yıkama araçlarımızla gece boyunca çalışıyoruz” dedi.


Gün sonunda pazarlardan ortalama 10 ton çöp toplandığı da belirtildi.

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