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İzmit'te, halk market kurulacak

Sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında birbirinde önemli projeleri hayata geçirmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Av.

Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi de ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet verecek olan Halk Market için uygun yer arayışına girdi.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Dost Eller projesiyle hazırlanan yardım organizasyonu sayesinde, ihtiyaç sahiplerine sunulan ürünler bundan böyle Halk Market bünyesinde tek merkezde birleştiriliyor. Sosyal belediyecilik uygulamalarına “Halk Market” projesiyle yepyeni bir boyut kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ile birlikte, Halk Market için yer arayışına başladı.


İhtiyaç sahipleri yararlanacak


Halk Market için İzmit caddelerinde yer arayışına giren Başkan Hürriyet, en uygun yer seçimi için projeyle bizzat ilgileniyor. İzmit merkezine yakın lokasyonlarda kurulacak olan marketlerde, gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda ürünleri, farklı seçenekleriyle birlikte sunulacak. Market formatında olan Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depolayacak.


Yardımların niteliği ve niceliği artacak


Marketin faaliyete geçmesinin ardından, ihtiyaç sahipleri Halk Market'e giderek ihtiyacını karşılayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız marketlerden, belirlenen limitlerde alışveriş yapabilecek. Halk Market projesiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların niteliği ve niceliğinin de arttırılması hedefleniyor.

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