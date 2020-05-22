İzmit'te hatalı parklanmaya etmeye geçit verilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi'nde çift sıra paklanma, engelli park yeri işgali ve yeşil alanlara park yapan araçlara cezai işlem uyguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor. Trafik zabıta ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için hatalı park eden araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesi üzerinde çift sıra parklanma yapan, engelli park yerlerini işgal eden ve Perşembe Pazarı yeşil alan üzerine park yapan araçlara cezai işlem uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için ayrılan şeritleri işgal eden araçları 2918 sayılı Trafik Kanunu ve belediye emir ve yasakları hükümlerince gerekli işlemleri uyguluyor. Duyarlı vatandaşların, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezi olan 153'ü arayarak durumları belirtmeleri istendi.