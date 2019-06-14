İzmit'te Helva şenliği coşkusu yaşandı

İzmit Belediyesi'nin desteğiyle ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 19.su düzenlenen helva şenliği coşkulu başladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan program Belsa önünde protokol konuşmaları ve gösterilerle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte halk oyunları gösterisi, Makedonya Debre bölgesinden gelen davulcuların şovu ve helva dağıtımı yapıldı. Etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip ve çok sayıda vatandaş katıldılar.

Renkli görüntülerin oluştuğu programda konuşan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, “19 yıldır geleneksel olarak devam ettirmeye çalıştırdığımız programımıza Belsa önünden başladık. Pazar günü Doğu Kışla'da gerçekleşecek final programımıza bekliyoruz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yaptığı konuşmada, “Bu güzel günde bahar havasında sizlerle olmak çok önemli. Bu etkinlik dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın bir simgesi. Bu dostluk, kardeşlik bu paylaşım hep sürsün. Bir göçmen olarak bu program benim için ayrı bir anlam taşıyor. Helva demek, kardeşlik, dostluk, dayanışma demek. Nereden gelmiş olursak olalım, hangi milletten olursak olsun, birbirimize sarılıp, dost olabiliyorsak, yaralarımızı sarabiliyorsak en önemlisi bu. Bu helva şenliklerimiz hep sürsün, hep milletimizi bir araya getirsin, herkese kardeşlik dostluk versin. Hep söylediğim gibi bu millete, bu kente kavga değil huzur lazım. O yüzden huzur versin diyorum. Tüm halkımıza iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.