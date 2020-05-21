İzmit'te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi ekipleri, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle açılacak olan camilerde vatandaşların daha güvenli bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı. İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle kapatılan camilerin belirli sınırlandırmalarla ibadete açılacağının açıklanmasının ardından harekete geçti. Belediye ekipleri merkez mahalle ve köyler olmak üzere toplam 248 camide temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirecek.

Dezenfekte çalışmalarının ardından uygun şartları oluşan camilerin avlu kısımları vatandaşlar için ibadete açılırken, camilerin girişlerinde belediye görevlileri tarafından vatandaşlara maske de dağıtılacak. Çalışmalar 29 Mayıs Cuma gününe kadar kent genelinde tamamlanmış olacak.