İzmit'te ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Evde Bakım Hizmeti'nden ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanmaya devam ediyor. Evde Bakım Hizmeti ile İzmit ilçe sınırları içerisinde yaşayan yatalak, engelli, bakıma muhtaç ya da kendi öz bakımlarını yerine getiremeyen hastaların banyo, tıraş, saç ve tırnak kesimi gibi kişisel bakımları yapılıyor. Sertifikalı ve tecrübeli, biri kadın biri erkekten oluşan ekibe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir de hemşire eşlik ediyor.

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşına sahip çıkan İzmit Belediyesi'nin örnek projesi Evde Bakım Hizmeti'ne başvuruda bulunanlara öncelikle tespit ziyaretinde bulunuluyor. Bakım verilmesi uygun görülen vatandaşlar bakım listesine alındıktan sonra ayda iki kez bakımları gerçekleştiriliyor. Toplamda 220 hastanın bakımını gerçekleştiren İzmit Belediyesi Evde Bakım Hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların belediyeye ulaşmaları yeterli oluyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç'in de ziyaret edip, genel ihtiyaç ve sorunlarla ilgili bilgi aldığı evde bakım hastaları memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini ilettiler.