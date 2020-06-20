İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te ipe dolanan ebabil kuşunun yardımına itfaiye koştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evin çatısında ipe dolanıp sıkışan ebabil kuşunu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yuvasına geri koyuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin çatısında ipe dolanıp sıkışan ebabil kuşunu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yuvasına geri koyuldu.


İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Esen Sokak üzerinde bir evin çatısına yuva yapan ebabil kuşu, uçmaya çalıştığı sırada ipe dolandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yapılan çalışma ile ipe takılarak mahsur kalan ebabil kuşunu kurtararak yuvasına koydu. Çevredeki vatandaşlar ise kuşun kurtulmasına sevinirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.