İzmit'te iş kadınlara eğitim semineri verildi

İzmit Belediyesi ve İzgören Akademi iş birliğinde yürütülen İş Kadınları Gelişim Akademisi'nde eğitim ve seminerler devam ediyor.

İzmit'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen seminerde iş kadınlarına insan kaynaklarında yönetim konusunu anlatıldı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği yaklaşık 2 saat süren seminerde İzgören eğitmeni Yasemin Kaya, çalışanların beklentileri, kurum kültürü, liderlik tarzı, taktir, geri bildirim, motivasyon, koçluk, kuşaklar arasındaki farklılıklardan ve her kuşakla nasıl çalışma yapılabileceği konularında bilgilendirmeler de bulundu. Soru cevap şeklinde gerçekleşen etkinlik sonunda kadınlara katılım belgesi de verildi.

İş Kadınları Gelişim Akademisi'nin Ocak ayında “İnsan Tanıma Sanatı Semineri” ile “Müzakere ve İkna Teknikleri” atölye çalışması da yapılacağı duyuruldu.