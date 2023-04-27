İzmit'te kaçak yapılarla mücadele

İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi ada 4 parsellerdeki orman alanında kalan 7004 ada 2 parselde 1 adet konteyner yapı, 7002 ada 1 parselde taş duvar, 7101 ada 1 parselde 2 adet 3x2 mobo ve 7176 ada 4 parsel park alanında teressübat, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. İlçe sınırları içerisinde risk taşıyan, metruk, görsel kirlilik oluşturan, farklı amaçlarla kullanılan ve kaçak konumundaki binaların yıkım işlemlerini takip eden İzmit Belediyesi, yasalar gereğince çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek.