İzmit'te kadınlar çocukları ve torunları için örgü bebek yapıyor

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK'te ilk kez açılan, örgü bebek yapımı anlamına gelen Amigurumi kursunda kadınlar çocuklarıyla torunlarına organik bebekler yapıyor.

Emine Parçaoğlu'nun eğitmenliğini yaptığı amigurumi kursuna 26 kadın katılıyor. Yüzyıllara dayanan bir geleneğin devamı kabul edilen örgü bebek yapımında kullanılan örgü tekniği Japon el işlerinden yayılan bir teknik olarak kabul ediliyor. Japonya'nın dünyaya tanıttığı tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen amigurumi kursunun önemli özelliklerinden biri anti bakteriyel bebe yünü, tığ, pamuk ve elyaf malzemesi kullanılması.

Kasım ayında başlayan kursa katılan kadınlara modele uygun tığ örgü, temel örgü teknikleri, değişik teknikleri kullanarak örgüyü ürün haline dönüştürme, süsleme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedefleniyor. Haziran ayına kadar devam edecek amigurumi kursunu bitirecek kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecek. Kursu bitirecek kadınların turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde çalışabilecekleri gibi evlerinde üretim de yaparak para kazanabilecekleri kaydedildi.

Kurs hakkında bilgi veren amigurumi eğitmen Emine Parçaoğlu, "Yün iplikler ve tığ yardımıyla belli şablonlara uygun olarak örülen oyuncaklar elyaf ya da pamukla doldurularak şekil verilip süsleniyor. Böylece organik oyuncaklar hazırlanmış oluyor. Oyuncaklarda kullanılan iplerde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Oyuncaklarımız tamamen doğaldır. Organik, anti bakteriyel ipler kullanıldığı için de kolayca temizlenen, uzun ömürlü ve sağlıklı oyuncaklar üretiyoruz. Bir bebek ortalama 2 ders gününde tamamlanıyor. Kursiyerlerimiz renk renk, boy boy bebek, kardan adam, baykuş, zürafa, fil, ördek, kelebek, diş kaşıyıcı, çıngırak gibi oyuncaklar yapıyorlar. Bütün bunların yanı sıra ortaya çıkan ürünler oldukça sevimli olduğundan kursiyerlerimiz hem eğleniyor hem de kendi çocukluklarına yolculuk yapıyorlar” dedi.