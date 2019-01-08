İzmit'te kar ekipleri görev başında

İzmit Belediyesi kar ekipleri, köy yollarının açık kalması için adeta seferber oldular. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 4 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyorlar. Yetkililer, köy yollarının açık kalması için ekiplerinin sürekli olarak sahada bulunduğunu belirterek, “Ekiplerimiz özellikle Çubuklu Osmaniye, Orhaniye, Arpalık İhsaniye, Kısalar, Kadriye Gülbahçe, Mecidiye ve Akmeşe yollarını açık tutmak için çalışıyoruz” dediler.