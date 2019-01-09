İzmit'te karla mücadele hız kesmeden devam ediyor

İzmit Belediyesi ekipleri eksi 8'leri bulan soğuk nedeniyle oluşan don olayına karşı kentin dört bir yanındaki kaldırımlarda, merdivenlerde, cami önlerinde, duraklarda, okul önlerinde ve üst geçitlerde tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler yollardaki buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor. 4 gün içinde buzlanmaya karşı 400 tondan fazla tuz kullanıldı. Köylerdeki karla mücadele çalışmasının belediyenin fen işleri ekiplerince yürütüldüğünü söyleyen yetikleler, “3 greyder, 1 jcb (kepçe) ve 6 personel ile Akmeşe, Çubuklu Osmaniye, Sarışeyh, Alacalar, Davulköy, Şahinler, Tongurlu, Çiftlik, Bögürgen, Seferköy, Şahbaz, Gökçeören, Çeribaşılar, Güvercinlik, Mecidiye, Ambarcı, Çavuşoğlu, Düğmeciler köylerinde 81 kilometre yol açım çalışması yapıldı. Bizler ne kadar tedbir alsak da bazen gizli buzlanma olabiliyor. Bu yüzden de vatandaşların yürürken dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştular.