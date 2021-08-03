İzmit'te konser etkinlikleri ertelendi

İzmit Belediyesinin yerel müzisyenleri desteklemek amacıyla düzenlediği, 'Sahne Senin, Müzik Senin' ile birlikte tüm konser etkinlikleri, yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelendi.

İzmit Belediyesi, ülke genelinde devam eden ve can kayıplarının yaşandığı orman yangınları sebebiyle 4 Ağustos Çarşamba ve 6 Ağustos Cuma günü gerçekleşmesi planlanan ‘Sahne Senin, Müzik Senin' etkinliklerini erteledi.