İzmit'te konteynırlar temizleniyor

İzmit Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı çöp konteynırların yıkama çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, çalışmalarını daha da hızlandıran Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallerde yürütülen çöp toplama ve temizlik işlemlerinin yanı sıra çöp konteynırlarının yıkama işlemine de devam ediyor. Çalışma kapsamında özel olarak tasarlanmış bir araçla mahallelerde çöp konteynırları, bulundukları alanda yıkanıp tekrar yerine konuluyor. Planlama doğrultusunda günlük ortalama 50 adet konteynerın yıkandığını belirten Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Mahallerimizde yürüttüğümüz rutin temizlik hizmetinin yanı sıra çöp konteynırlarının temizliği konusunda da ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Çöp konteynırlarına poşetsiz, gelişi güzel atılan çöpler, boya ve yapışkan kimyasallar konteynırda kötü görüntülere, koku ve sinek oluşumuna sebep olmaktadır. Bu tür kötü görüntülerin yaşamaması için oluşturduğumuz özel ekibimizle birlikte konteynır yıkama çalışmasını gerçekleştiriyoruz” dedi.