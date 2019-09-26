İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te koro başvuruları başlıyor

İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Koroları için başvurular başlıyor.


İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Koroları çalışmalarına başlıyor. Eğitmen Erbil Aydın şefliğinde çalışmalarına başlayacak olan Türk Sanat Müziği Korosu için son başvurular 9 Ekim Çarşamba saat 18.00'de sona erecek. Vatandaşların birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği korolara ücretsiz olarak katılabileceklerini duyuran İzmit Belediyesi, kayıt işlemlerinin Yunus Emre Nikah Salonu Kültür Merkezinde yaptırabileceklerini açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.