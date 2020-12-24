İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te Korona virüs tedbirleri denetimleri devam ediyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs salgınının yayılmasına yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler yürüyüş yolu üzerinde maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Maskesiz veya maskesini yarım takan şahıslara ceza yazıldı.


Kocaeli genelinde denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.