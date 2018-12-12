İzmit'te köy müzesi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor

Kocaeli'nin ilk köy müzesi İzmit belediyesi tarafından yapıldı.

Kocaeli'nin ilk köy müzesi olan Sepetçi köyü İzmit Belediyesi tarafından hizmete sunuldu. İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın projeleri arasında olan ve yaklaşık 1 milyon TL harcanarak yaptırılan köy müzesi İzmit merkeze 5 kilometre uzaklıktadır. Sepetçi Köyü konağı içindeki müzede vatandaşlar tarafından bağışlanan asırlık araç ve gereçler yer alıyor. Eski köy yaşamından kalma onlarca parça ürünün yer aldığı köy müzesinin görülmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, “Kocaeli'nin ilk ve tek köy müzesi şehir merkezine sadece 10-15 dakikalık bir uzaklıkta. Şehir içi ulaşım araçlarınca da gidilebilen Sepetçi Köyü müzesinde 1883 yılına ait beşik, 1950 yılına ait tekerli pulluk, 1955 yılına ait hamurluk, 1924 yılına ait et terazisi, 1935 yılına ait su değirmen taşı, 1929 yılına ait değirmen, yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, kilim tezgahı, dibek taşı, ibrik, kandil, gaz lambası ve giyim eşyaları gibi çok sayıda köy yaşamından ürünler yer alıyor. Müzeyi gezenler kendilerini eski köy ortamında hissetmektedir” dediler.

Müzenin hafta içi her gün mesai saatleri arasında gezilebileceği kaydedildi.