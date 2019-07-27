İzmit'te köy yolları yenileniyor

İzmit Belediyesinin çalışmalarıyla ilçe genelindeki köy yolları yenileniyor. Bu doğrultuda, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Sarışeyh Köyü Sarı Hocalar mevkinde parke yol ve asfalt yama yapım işi gerçekleştirildi. Sarışehy Köyü Sarı Hocalar mevkinde alt yapı çalışmasında dolayı tahrip olan parke yolların bakım ve onarımı kapsamında 2 bin 500 metrekare parke bin metrekare bordür kullanılarak çalışma tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine aynı bölgede 840 ton asfalt yama yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.