İzmit'te köylere hizmet kesintisiz sürüyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı boyunca 50 köye en az 3'er kez ziyarette bulunduğunu açıkladı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri oldukça yoğun bir yıl geçirdi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim ile ziraat yüksek mühendisi köyleri adeta mesken tutarak vatandaşlara başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundular. Müdürlük görevlileri 50 köye yıl içinde en az 3 kez ziyarette bulundular. Köylülerle bire bir görüşen onların istek ve şikayetlerini dinleyen görevliler, bu ziyaretlerle kalmayıp ceviz yetiştiriciliği, bakımı, aşı yöntemleri, kivi yetiştiriciliği, yarı bodur meyve yetiştiriciliği ve budama teknikleri, fındık hastalık ve zararları ile mücadele yöntemleri konularında teorik ve pratik eğitimler de verdiler. İzmit Belediyesi yetkilileri, 2018 yılı içinde onlarca köyde buzağı bakımı ve beslenmesi, koyun yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği konularında da köylerde bilinçlendirme eğitimleri verildiğini ve bu eğitimlerden bine yakın vatandaşın yararlandığını söylediler. Bilinçlendirme eğitimlerinin 2019 yılında da devam edeceği kaydedildi.