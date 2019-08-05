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İzmit'te köylülere özel hayvan satış alanı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı yanında; ilçe sınırları içerisinde ikamet eden köylü vatandaşın yararlanabileceği kurbanlık küçükbaş hayvan satış alanı kuruldu.


Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit'te ikamet eden üreticilere özel yapmış olduğu bu uygulama ile vatandaşlar küçükbaş hayvanlarına kolaylıkla satışa sunabilecekler. Sadece ikametgâhı İzmit'te olan hayvan üreticilerinin faydalanabileceği satış alanlarında en fazla 20 adet küçükbaş kurbanlık hayvan satışı yapılacak. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı yanında oluşturulacak küçükbaş kurbanlık hayvan satış alanı 7 Ağustos Çarşamba günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.


Satış alanlarından yararlanmak isteyen köylü vatandaşların ikametgâh belgeleri ile 6 Ağustos Salı gününe kadar Modern Hayvan Pazarı'na gitmesi gerektiğine işaret eden belediye yetkilileri, ilçe sınırları dışında ikamet eden vatandaşların kayıtlarının alınmayacağına da vurgu yaptı.

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