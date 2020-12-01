İzmit'te kurulan pazarların günü değişti

İzmit'te semt pazarlarının kurulduğu günler, korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Salı günü itibariyle başlayan korona virüs tedbirleri kapsamında pazarların günü değişti. Vatandaşların mağdur olmadan alışverişlerini yapabilecekleri belirtilirken, Yahyakaptan pazarı Pazartesi günü, Kozluk pazarı Pazartesi günü, Doğu Kışla Cumartesi pazarı Salı günü, Yuvam Akarca pazarının ise Cuma günü açılacağı duyuruldu.