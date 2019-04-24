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İzmit'te League Of Legends turnuvasına yoğun ilgi

Kocaeli E-Sports ve İzmit Belediyesi işbirliğinde düzenlenen E-Sports 2019 League Of Legends 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası, sporcuların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.


Kocaeli E-Sports ve İzmit Belediyesi ortaklığında E-Sports 2019 League Of Legends 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası düzenlendi. İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de 254 oyuncunun katıldığı turnuvada gençleri yalnız bırakmadı. Başlangıçta oyunculara başarılar dileyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlerden gelen yoğun istek üzerine bilgisayar başına geçip onlarla birlikte oyun oynadı. Yarışmaya katılan oyuncularla bol bol fotoğraf çektiren Hürriyet, e-spor tutkunlarına desteğin süreceğini belirtti.


Katılımcılardan oluşan 40'a yakın takım arasından 4 takım adını finale yazdırdı. Zorlu ve çekişmeli geçen maçlar sonucunda ilk 3'e giren takımlardan “KOES Black” 1'inci olurken, “GRACE” 2., MID SATIŞ GAMING” takımı ise 3. oldu. Turnuvayı düzenleyen Kocaeli E-Sports Kulüp Başkanı Yiğit Kıvanç Karabay ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

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