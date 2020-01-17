İzmit Belediyesi kent için düzenlediği kültür sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Göreve geldiği günden beri şehri renklendiren ve hareket getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in girişimleriyle İzmit'te Mavi Yeşil Sokak Etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında her Çarşamba, Cuma 15.00-17.00 arası Sanat Sokağı'nda ve her Cumartesi 16.00-18.00 arası Fethiye Caddesi'nde müzik dinletileri gerçekleşecek. İzmitlilerin müziğe doyacağı ilk Mavi Yeşil Sokak Etkinliği ise önceki akşam Sanat Sokağında gerçekleştirildi.

Mavi Yeşil Sokak Etkinlikleri kapsamında gitarda İhsan Demirer, Aslı Yağız ve kemanda Sena Usta Süleymanoğlu performansıyla İzmit halkının beğenisini kazandı. Kentin belirli noktalarında her hafta yapılacak olan etkinliklere Başkan Hürriyet tüm İzmitliler'i davet etti.