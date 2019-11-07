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İzmit'te merdivenler bakımdan geçiyor

İzmit Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü merdiven bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Merdivenleri çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşlar için daha güvenli hale getiren belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri son olarak Kültür Tepesinden tren istasyonu ve tramvay hattına inişi sağlayan çelik merdivenin bakım ve onarımını tamamladılar. Çalışmalar kapsamında çelik merdivenin bakımı için bin 720 kg çelik malzeme kullanan ekipler, boya işlemleri için de 300 metretül boya kullandı. Çalışmalar bölge sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Bölge sakinleri İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.

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