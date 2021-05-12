İzmit'te merdivenler renkleniyor

İlçede sık kullanılan beton merdivenleri renklendiren İzmit Belediyesi'ne vatandaşlar da destek verdi.

İzmit Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda merdiven boyama işlemi için malzeme ve iç gücü tedarikine devam ediyor. İzmit Belediyesi'nin çalışma takvimini beklemeyen vatandaşlar belediyeden malzeme talep edip merdivenlerini bir an önce kendileri renklendirmek için kolları sıvadı. İzmit Belediyesi'nin uygulaması ve boyama çalışmaları hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Amiri Burak Kocadölü, "İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in başlattığı kaldırım ve merdiven boyama projesine halkla iç içe bir şekilde Malta Mahallesi 14. Ada'da devam ettik. Malta Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ve personellerimizin çalışmaları doğrultusunda güzel bir işe daha imza attık. Vatandaşlarımızın, göze daha hoş gelen merdivenlerde yürümesi herkesi çok memnun ediyor. Bu proje kapsamında bize yapılan talepler doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.