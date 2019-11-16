İzmit'te mevsimlik budama çalışmaları başladı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevsime bağlı yeşil alanlardaki budama ve bakım çalışmalarına başladı. İlçe genelinde İzmit Belediyesi'ne bağlı 10 kişilik budama teknik ekibi titizlikle tespit çalışmalarını yürütürken, çocukların ve yetişkinlerin sosyal alanı olan parkları daha güvenli ve daha konforlu alanlar haline getiriyor. Budama çalışmalarıyla ağaçların düzenli gelişimi sağlanırken ayrıca bu çalışma ile rüzgar ve fırtınalı havalarda vatandaşların karşılaşabilecekleri tehlikeler en aza indirgeniyor.

Budama teknik ekipleri tarafından büyük hassasiyetle yürütülen budama çalışmaları kapsamında bitkilere istenilen form verilirken çiçeklerin miktarı ve kalitesi de artıyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan ağaçlarla ilgili işlem yapılmadan önce, gerekli tüm izinler alınarak çalışmalar uzmanlar denetiminde gerçekleşiyor.