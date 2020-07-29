İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlanıyor

Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, ot biçme işlemleri gerçekleştirerek mezarlıkları bayrama hazırlıyor.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri adına mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında mezarlar ve çevresindeki uzayan otları biçen İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.