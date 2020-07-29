İzmit'te mezarlıklar Kurban Bayramına hazırlanıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri adına mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında mezarlar ve çevresindeki uzayan otları biçen İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.