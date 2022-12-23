İzmit'te minikler yüzücü olabilmek için çalışıyor

İzmit'te yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 120 çocuk, iyi birer yüzücü olabilmek için çalışıyor.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle hayata geçirilen yüzme okulunda, seçilen 120 öğrenci antrenmanlarına devam ediyor. 7 ile 14 yaş arasındaki sporcular, haftada 4 gün 2'şer saat olmak üzere antrenmanlarını sürdürüyor. Velilerinin de takip edebildiği çalışmalarda antrenörler, sporcular ile birebir yakından ilgileniyor.