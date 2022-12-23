İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmit'te minikler yüzücü olabilmek için çalışıyor

İzmit’te yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 120 çocuk, iyi birer yüzücü olabilmek için çalışıyor.

İzmit'te yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 120 çocuk, iyi birer yüzücü olabilmek için çalışıyor.


İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle hayata geçirilen yüzme okulunda, seçilen 120 öğrenci antrenmanlarına devam ediyor. 7 ile 14 yaş arasındaki sporcular, haftada 4 gün 2'şer saat olmak üzere antrenmanlarını sürdürüyor. Velilerinin de takip edebildiği çalışmalarda antrenörler, sporcular ile birebir yakından ilgileniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.