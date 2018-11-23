İzmit'te öğretmenler günü unutulmadı

İzmit belediyesi tarafından Atatürk Orta Okulu'nda yaptırılan özel sınıfın açılışı yapıldı, öğretmenlerin günleri kutlandı. Başkan Dr. Nevzat Doğan tarafından açılışı gerçekleştirilen özel sınıfta 10 öğrenci eğitim görüyor. Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan ikramların yer aldığı etkinlikte öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Doğan, öğretmenlerin gününü de kutladı. Açılışta konuşan Atatürk Orta Okulu Müdürü Nevzat Aktaş, “İzmit Belediyemizin okulumuza çok büyük destekleri oldu. Başkanımız hiçbir zaman yardımını esirgemedi. Gerek sosyal faaliyetlerde, gerekse okulumuzun diğer fiziki ihtiyaçlarında ihtiyacımız olduğunda İzmit Belediyesi'nin hızır gibi yetişen bir ekibi var” dedi.

Öğretmenler günü gibi özel bir günde okulda öğretmelerle bir arada olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, “Atatürk Ortaokulu benim eski okulum, bu sebeple benim gönlümde ayrı bir yeri ve önemi var. Bu okulda birçok anı biriktirdim. Şehrimizde tüm okullar bizim için çok önemli. Asli görevimiz olmamasına rağmen tüm okullarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Okullara en fazla desteği veren belediyelerdeniz. Sadece şehrimizdekilere değil farklı şehirlerdeki okullara dahi destek olmaya çalışıyoruz. Eğitime desteği severek yapıyoruz. Keşke imkanımız olsa da daha fazla katkı sağlasak. Biz biliyoruz ki, Atatürk'ün gösterdiği hedeflere sağlıklı, eğitimli nesillerle ulaşabiliriz. Milletvekilliğim dönemlerinde okullarımızı ziyaret ettiğimde karşılaştığımız manzara gerçekten içler acısıydı. Değil bugünkü gibi bilgisayar sınıfları okullarımızda tepegöz dahi yoktu. Ailesinde çok öğretmen olan birisiyim. Öğretmenlerin sıkıntılarını, güzelliklerini, zorluklarını anlayan birisiyim. Paha biçilmez bir iş yapıyorsunuz. Sizlerin yaptığı işin değerini anlıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Başkanı Doğan, öğretmenler günü nedeniyle görev yapan bütün öğretmenlere zeytin fidanı hediye etti.