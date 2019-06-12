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İzmit'te ormanlık alana ekili 67 kök kenevir ele geçirildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ormanlık alana ekili halde 67 kök kenevir bitkisi ile 260 gram kubar esrar ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ormanlık alana ekili halde 67 kök kenevir bitkisi ile 260 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, Kulmahmut Mahallesi kırsalında ormanlık alan içerisinde ekili halde 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler 260 gram kubar esrarın da kurutulmak üzere alana bırakıldığını tespit etti. Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinin ardından konuyu derinlemesine araştıran ekipler, bitkileri ormanlık alana E.D. adlı şahsın ektiğini belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, E.D. adlı şahsı gözaltına aldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

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