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İzmit'te parklarda sürekli bakım yapılıyor

İzmit’teki parklarda sık sık bakım onarım çalışması yapılıyor.

İzmit'teki parklarda sık sık bakım onarım çalışması yapılıyor.


Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parklardaki eksikler kısa sürede gideriliyor. Yetkililer, şehrin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda sert zemin tamiratı, aydınlatma ve salama sistemlerinin, bank, kamelya, oyun grupları, korkulukların bakım onarımlarını yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Parklarda tek bir sorun olmamasına büyük önem veriyoruz” dediler.

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