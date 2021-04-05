İzmit'te riskli alan ilan edilen mahallenin dönüşümünde imzalar atıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde riskli alan ilan edilen 482 yapının içinde yer aldığı mahallede yapılacak kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi aileler ile sözleşme imzalanmaya başlandı.

İzmit Cedit Mahallesi'de 482 yapının bulunduğu alan Bakanlar Kurulunun kararı ile 2015 yılında riski alan ilan edildi. Kararın ardından başlayan kentsel dönüşüm sürecinde İzmit Belediyesi tarafından yapılması planlanan çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi. Bakanlık ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Cedit Mahallesi'nde dönüşümü planlanan yapıların hak sahipleri ile sözleşme imzalanmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıklı olmayan ve tehlike oluşturan Cedit Mahallesindeki evleri yeni bir proje ile yapılandırma toplantıları gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmit Kadıköy Düğün Salon'unda görüştüğü 10 aileye ile sözleşme imzalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ev sahipliğinde yapılan törene kent protokolü ve aileler katıldı. Törende Cedit Mahallesi'nin deprem riski olduğunu ve dönüştürülmesi gerektiğine değinen Başkan Büyükakın, "482 tane yapı var burada. Bin 193 tane konut var. 21 tane iş yeri var. Bin 479 tane de hak sahibi var. Öncesinde böyle bir projeye vardı 13 kat ile 14 kat arasında yapılardan oluşuna bir projeydi. Sülüet açısından büyük bir blok ortaya çıkıyordu. Daha evvelki sözleşmede bin 479 tane konut üretilecekti. Kat sayısını düşündüğümüzde üretilecek olan konut sayısı da azaldı. Bin 479 konut, bin 75 konuta düşecek. Sözleşmeye başladık yavaş yavaş. Bir önceki konutlarda 1+1'ler vardı. Onların da iptali söz konusu oldu. Sadece 3+1 ve 2+1 konutlar olacak. Gördüğünüz gibi laf değil iş üretiyoruz" dedi.

Törende muhalefete de yüklenen Başkan Büyükakın, "Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'bizim belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor'. O tıkır tıkır çalışanlar bizim belediyelerimiz, sizinkiler sapır sapır dökülüyor. Bir tane İstanbul' da temel atma töreni yapıyor, ‘çınar yaprakları beni alkışlıyor' diyor. Üç sene sonra görürüz kim kimi alkışlıyor” diye konuştu.

Öte yandan törene katılan bazı gençler ise “Tahir Başkan bizi evlendir” diyerek tezahürat yaptılar. Gençlerin taleplerine kayıtsız kalmayan Tahir Büyükakın ise evlenecek birini bulduklarında gençleri evlendireceklerini söyledi.