İzmit'te ruhsatsız inşaat kalmıyor

İzmit'te geçen bir yıl içerisinde bin 143 adet inşaat ruhsatı verildiği açıklandı.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 2018 yılı içinde bin 143 adet inşaat ruhsatı verilirken 250 adet proje ön incelemesi, 301 adet müteahhit kaydı ile 204 adet asansör ruhsat işlemi yapıldı. Yetkililer, yine geçen yıl içinde 495 adet zemin durumu, 465 adet zemin etüt raporu verilirken 481 de arazi çalışması yapıldı.