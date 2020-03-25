İzmit'te sağlık çalışanları için bone ve önlük üretimi de başladı

İzmit Belediyesi tarafından kurulan ‘Dikimevi'nde maske üretiminin ardından bone ve maske üretimleri de başladı.

İzmit Belediyesi, koronavirüse karşı başladığı steril maske üretiminin ardından, şimdi de sağlık personellerinin karantinada kullanımı için bone ve önlük üretimini başlattı. Başkan Hürriyet'ten bu konuda destek isteyen sağlık personeli için, bugünden itibaren İzmit Belediyesi Dikimevi'nde bone ve önlük üretimi de başladı

Çok önem verdiği üretimi İzmit Belediyesi Dikimevinde yerinde takip eden Başkan Hürriyet, steril ve hijyenik malzemelerin piyasada az bulunduğunu belirterek, “Üretimimizi bugün daha da büyüttük. Çok daha teknolojik, kaliteli bir malzeme bulduk. 8 bin hedefiyle başladık, şimdi 50 bin maske üreteceğiz. Biz üretimimizi duyurduktan sonra, sağlık çalışanları ve hastanelerden çok sayıda talep aldık. Bununla da sınırlı kalmıyoruz. Şimdi de bizimle irtibata geçen sağlık çalışanlarımızın talebi üzerine, bone ve önlük üretimine başlıyoruz” dedi.

Gönüllü kadınların üretimde çok ciddi yardımları olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla steril maskenin ardından, bugünden itibaren bone ve önlük üretmeye başlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza İzmit Belediyesi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Öncelikle üretime katılan gönüllü kadınlarımıza ve destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışmayla geride bırakacağız” diye konuştu.