İzmit'te Şanışer ve Sokrat St rüzgarı esti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında sahne alan Şanışer ve Sokrat St gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm kente bayram coşkusunu yaşattı. Gün boyunca müzik dinletileri ve gösterilerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan İzmit Belediyesi, binlerce vatandaşı 19 Mayıs kortejinde bir araya getirdi. Merkez Bankası önünden İzmit Belediye Meydanına yürüyen binlerce vatandaş önce Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğunun gösterisini izledi. Akşam ise ünlü rap sanatçıları Şanışer ve Sokrat St. Sahne aldı. İkili, en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyledi.

"19 Mayıs kurtuluşun ilk adımı"

Programda gençlere seslenen Başkan Hürriyet, “Ata'mızın izinden yürüyen gençler, Atatürk'ün evlatları hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Her milli bayram coşkusunu sizin gibi güzel yüreklerle kutluyor olmak çok mutluluk verici. İzmit'in coşkusu bir başka. İzmit'in milli bayramlara olan sevdası bir başka. İzmitlilerin Ata'mıza olan sevgisi ve özlemi bir başka. Kentimle gurur duyuyorum. 19 Mayıs kurtuluşun ilk adımı. 19 Mayıs esareti hiçbir zaman kabul etmeyenlerin azmi. 19 Mayıs vatan sevdalılarının kararlığı ve tabi ki 19 Mayıs sizlerin gözlerinde gördüğümüz Cumhuriyet ateşinin kıvılcımı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye'yi tam bağımsızlığa ve Cumhuriyet'e taşıdı. En büyük eserim dediği Cumhuriyet'i siz değerli gençlere emanet etti. Bugün o büyük yolculuğun 104'üncü yıldönümünde özgürlük ve bağımsızlığı hiç dinmeyecek bir ulusal gururla kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkan Hürriyet, Sokrat St ve Şanışer'e 41 numaralı Kocaelispor formasını hediye etti.