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İzmit'te, Şehitler Parkı'na bayram bakımı

İzmit Belediyesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Şehitler Parkı için özel bakım çalışması gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Şehitler Parkı için özel bakım çalışması gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte yemyeşil bir görümüne kavuşan parkların bakım çalışmalarına hız verdi. Haftada bir kez sokağa çıkma serbestliği olan çocuklar içinde parklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor. İzmit genelinde parklarda bakım ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Şehitler Parkı için tırpan, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalar sürekli olarak devam edecek.

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