İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te sokak hayvanları unutulmuyor

İzmit Belediyesi, bir yandan korona virüs çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sokakların boşalması ile besin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.


İzmit Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi son hız sürdürürken sokaklardaki hayvanları da unutmuyor. Bu kapsamda ‘Evde kal' çağrısı ile boşalan sokaklarda besin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına belediye ekipleri koştu. Ekipler, geçtiğimiz haftadan bu yana düzenli olarak yemek ve su ihtiyaçlarını karşıladıkları sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmayı sürdürüyor. Ekipler son olarak Çayırköy, Gölkent Konutları, Gölkay bölgesinde sokak hayvanlarına mama dağıttı. Ekipler, gittikleri bölgelerde hayvanların ulaşabileceği yerlere ekstra mama ve su bırakmayı da ihmal etmedi.


Öte yandan belediye ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Gültepe ve Tepeköy Mahallelerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.