İzmit'te sokak hayvanlarının bakımları yapılıyor

Sokak hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli olarak aşılama ve mama desteğinde bulunurken, gezici muayene aracı Patibüs ile de İzmit'in farklı bölgelerinde doğal yaşam ortamlarında muayene ederek tedavilerini sürdürüyor. Ayrıca ekipler, sokak hayvanlarıyla ilgilenen gönüllü vatandaşlara da ihtiyaç anında besleme yapabilmeleri için mama veriyor.

Vatandaşların sokak hayvanlarının sağlığı ve daha iyi koşulda yaşamlarını sürdürebilmeleri için kendilerine ilettikleri talepleri de karşılayan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların iç ve dış parazit bakımlarını, sahipsiz yavru köpeklerin de ilk aşılarını titizlikle yapıyor.