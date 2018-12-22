İzmit'te sokak kütüphanelerine zarar veriliyor.

İzmit Belediyesi tarafından üç yıl önce Yürüyüş Yolu'nda hizmete açılan sokak kütüphanelerinde her yaştan kişiye hitap eden kitap ve dergiler bulunuyor. Sokak kütüphanelerin kurulmasının amacının okuma alışkanlığını geliştirmek olduğunu belirten İzmit Belediyesi yetkilileri, “3 yıldan beri faaliyette olan kütüphanelerden binlerce vatandaş yararlanıyor. Bazı vatandaşlar kütüphane yanında kitaplarını okurken bazıları da ev ve işyerlerine götürüp okuduktan sonra kitapları tekrar yerine bırakıyorlar. Kitap okumayı sevenlerin ilgisiyle karşılanan kütüphanelere sık sık hasar verilmesini anlamak mümkün değil. Bazı kişiler kütüphanelerin camlarını, raflarını, kapısını kırıyor. Belediye olarak her seferinde verilen hasarlar en kısa zamanda gideriliyor. Duyarlı vatandaşlardan kütüphanelere zarar verenleri polise bildirmelerini rica ediyoruz” dediler.